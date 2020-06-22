 

Ученые: Витамин D может помочь во время лечения рака

22.06.2020, 18:53, Разное

Ученые после проведенного исследования выяснили, что витамин D может помочь во время лечения рака. С помощью приема группы биологически активных веществ пациенты смогут избежать потенциально серьезного побочного эффекта революционной формы терапии заболевания.
Благодаря действию ингибиторов иммунной контрольной точки иммунитет имеет возможность определять наличие раковых клеток и противостоять им, однако, невзирая на эффективность применения этих методов лечения, они способны вызывать такой побочный эффект, как колит. Главной целью экспертов было выяснить, способен ли витамин D предотвратить появление колита у больных, которые получали блокирующие влияние патогенов препараты.

В рамках исследования изучались данные 213 людей, болеющих меланомой и получавших лечение с 2011 по 2017 год. Колит был обнаружен у 17% пациентов, 31% принимал витамин D до начала раковой терапии. Результаты показали, что у тех, кто употреблял добавки, вероятность возникновения колита смогла снизиться на 65%. Показатели подтвердились также в группе 169 больных, где колит развился у 49 человек. Среди этих пациентов благодаря приему витамина риск развития побочного эффекта снизилась на 54%.



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