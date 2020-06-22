Общество: Справедлива ли критика в адрес главного военного храма России

22.06.2020, 18:53, Новости дня

Владимир Путин лично посетил главный храм Вооруженных сил – сооружение, которое еще на этапе строительства вызвало бурные споры. В оформлении стен храма планировалось изображение значимых исторических событий, в том числе портретов Иосифа Сталина и первых лиц государства. При этом в самом облике церкви критики усмотрели излишний милитаризм. Что думают о храме представители Церкви и армии – и насколько его облик действительно соответствует всем православным канонам?

Возведение войсковых храмов и соборов в РФ всегда было делом традиционным, еще с допетровского периода, а затем и в имперское время. И храм Христа Спасителя в Москве был построен по указу императора Александра I для увековечивания памяти победы в войне 1812 года (взорван в 1931-м и восстановлен в 1995–2000 годах). Нарушили эту традицию после революции 1917 года – и до 1991-го культовые сооружения с военным «уклоном» не строились.

Зато потом войсковые храмы начали возводить и восстанавливать повсеместно, большие и малые, вблизи воинских частей и в исторических местах. Колокольня и церковь Святого Александра появилась даже на северном военном аэродроме в поселке Тикси, у российских десантников-миротворцев в Боснии и Герцеговине на базе в городе Углевик был свой храм Спаса Нерукотворного. В РФ существует даже единственный в мире авиадесантируемый православный воинский храм.

Появление храма Воскресения Христова, или главного собора Вооруженных сил России, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, было делом предсказуемым и закономерным. Его, как планировалось, должны были открыть накануне 9 мая, однако торжественная церемония была перенесена на более поздний срок из-за COVID-19. Освящен храм был 14 июня, а 22 июня, в День памяти и скорби, храм посетил президент РФ Владимир Путин.

Храм строился на пожертвования граждан и организаций. Внес свою лепту и президент Владимир Путин, который из личных средств оплатил икону Спас Нерукотворный и ее уникальный складень (весом в 100 кг). Министр обороны Сергей Шойгу первым внес пожертвование на строительство, а затем и лично курировал ход работ.

Однако после появления изображений церкви, «храм войны» (как поспешили обозвать главный собор Вооруженных сил ряд обозревателей, большей частью из числа так называемой оппозиции) стал предметом многочисленных дискуссий.

Звучало мнение, что не так и не там поставлен (местом установки храма стала отправная точка контрнаступления Красной армии под Москвой в декабре 1941 года). А вид у него агрессивный, «все пропитано милитаризмом». Некоторых смутила именно приставка «войсковой», то есть военный в отношении «объекта церковного культа». Ну и дальше – широкое поле для критики. Храм приравняли к военному мемориалу, возведенному с идеологическими и патриотическими целями. Некоторым высокий храм с куполами (высота вместе с крестом по проекту составила 95 метров) напомнил ракеты. Кто-то даже заявил, что этот храм ни что иное, как «китчевый памятник эпохи с фейковыми сюжетами».

Но что на самом деле думают о храме и представители Церкви, и Вооруженных сил?

«Храм возведен по всем канонам Русской православной церкви в традиционном византийском стиле, – рассказал газете ВЗГЛЯД епископ Стефан (Привалов), председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, которого патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил ключарем этого собора. – С 23 июня храм будет открыт в свободном доступе для прихожан, правда, с учетом некоторых ограничительных карантинных мер. Можно приехать и убедиться лично в его величии. Ни в его архитектуре, ни во внутреннем убранстве нет никакой воинственности. Хотя некоторые особенности, конечно же имеются.

Особое место в нем занимает икона Спас Нерукотворный, в ковчеге которой находится восемь частиц святых покровителей. Среди них присутствует и праведный воин Федор Ушаков, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте. Каждый из приделов храма, а их четыре, посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных сил. У Воздушно-космических сил и воздушно-десантных войск – это святой Илья-пророк, у РВСН – святая великомученица Варвара, у ВМФ – святой апостол Андрей Первозванный, у Сухопутных войск – святой Александр Невский».

Вокруг храма возведен мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти». Длина галереи равна 1418 шагам, по словам архитекторов, она символизирует число дней Великой Отечественной войны.

Но можно ли упрекнуть храм Вооруженных сил в милитаризме?

«Разговоры о воинственном духе главного храма Вооруженных сил РФ не совсем уместны и являются лишь кликушеством, это мнение дилетантов, – говорит епископ. –

Храм Воскресения Христова является как культовым местом, так и данью исторической памяти для всей РФ –

в соборе будут проводиться регулярные церковные службы, а заодно прихожане смогут прикоснуться к истории воинской славы России».

Сам храм воочию пока еще видели очень немногие, но многие уже высказывают свое мнение. Кто-то считает, что его темный багровый фон (некоторые считают, что камуфляжный) контрастирует с привычным белым цветом православных соборов. Однако среди многих русских церквей при строительстве использовался именно красный глиняный кирпич. Собственно, и сам главный символ РФ – Московский Кремль – построен из такого материала.

«Храм получился очень торжественным и нарядным, – считает скульптор студии военных художников имени Грекова Алексей Игнатов, который принимал непосредственное участие в изготовлении скульптурного убранства храма. – Не берусь судить о соответствии канонам православия, но мощность энергетики в нем заложена огромная. Мы, скульпторы, работали по концепции автора убранства храма и руководителя художественных работ, архитектора Дмитрия Смирнова, так что инициатива не допускалась. Сказали, как выполнить барельефы, так их и воспроизводили. Потом эти «пазлы» сложились в целостную картину. Говорят, что самим военным понравилось. Естественно, что нашлось место и для критики, но, как мне лично кажется, не совсем объективной».

Действительно, возведение главного храма Вооруженных сил сразу привлекло пристальное внимание. Вначале о нем заговорили, когда стало известно, что для его ступеней переплавят трофейную технику времен Великой Отечественной войны. Еще один повод для повышенного интереса возник, когда еще на этапе строительства в соцсети попали фотографии только что установленных в храме мозаик с изображениями Путина, Шойгу, начальника Генштаба Герасимова и даже бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. А сам храм не все хотели признавать полностью каноническим.

С другой стороны, изображение исторических событий в росписи церквей допускается, а события «Крымской весны» к ним приравниваются.

Как и мозаичная композиция «Парад Победы 1945 года», на которой присутствует портрет Сталина в руках одного из солдат. К слову, тогда в Московской патриархии изображение Путина и Сталина в православном храме назвали уместным, так как это страница нашей истории. Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви тоже счел уместными мозаики с изображением первых лиц государства в главном храме Вооруженных сил.

«Включение ктиторских композиций в роспись храма является распространенной традицией, – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Игорь Мещан. – Ктитор – это государь или знатный заказчик храма. Обычным является изображение семьи строителя храма, как видно по портрету семьи Ярослава Мудрого в киевском Софийском соборе. В данном же случае с портретной группой политиков и военачальников в войсковом храме больше подчеркивался исторический смысл события в роли государства, а не пожертвователи. Хотя и Путин, и Шойгу этого заслуживают и как ктиторы, которые в значительной степени способствовали возведению храма».

Глава российского государства, однако, отказался от такой причастности. В итоге мозаичное панно со стен убрали. «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», – передал слова президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

А храм стоит и уже действует. И лишь время рассудит значимость войскового храма.

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