Рынок офтальмологической помощи в РФ обрушился из-за пандемии и просит господдержку

22.06.2020, 18:52, Разное



3

минуты

В Москве состоялась онлайн-встреча более 100 региональных представителей офтальмологического сообщества России. После введения ограничительных мер в апреле, которые включали приостановку плановой помощи во многих отраслях медицины, рынок офтальмологических услуг обрушился по разным оценкам от 50% до 90% – в зависимости от региона. Из-за этого многие специализированные клиники оказались на грани закрытия.

По мнению специалистов, без срочной государственной поддержки это может привести к тому, что доступность офтальмологических услуг для населения может существенно снизиться. В настоящий момент офтальмологические центры работают даже в небольших населенных пунктах, благодаря чему людям не приходилось ездить в другие города за высокотехнологичными операциями. Закрытие каждого такого центра может серьезно сказаться на здоровье населения, считают специалисты.

«Без комплексных мер государственной поддержки высоки риски продолжения негативной тенденции по снижению объемов и удорожанию офтальмологической помощи. И это относится не только к государственным лечебным учреждениям, но и частному медицинскому сектору», – сообщил председатель Общества офтальмологов РФ Борис Малюгин.

Участники отметили, что многие салоны оптики на базе офтальмологических центров продолжают работать и это очень поддержало целый ряд клиник. Однако для сохранения персонала и восстановления полноценной работы лечебных учреждений требуются гораздо более серьезные меры поддержки.

По итогам круглого стола участники подготовили резолюцию на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Минздрава Михаила Мурашко с просьбой включить офтальмологическую отрасль в перечень наиболее пострадавших от пандемии и оказать необходимую помощь со стороны государства.

«Заболевания глаз обычно не создают угрозы жизни пациента, однако могут кардинально снижать ее качество. Во время периода самоизоляции общество как раз столкнулось с проблемой доступности оказания плановой медицинской помощи, в том числе офтальмологической. Для того, чтобы сделать такую помощь доступной для людей в любой ситуации, как раз и необходимо поддерживать все офтальмологические клиники, как государственные, так и частные», – сообщил руководитель «Офтальмологический Центр Коновалова» Михаил Коновалов.