 

Мнение: “Он сам упал”

22.06.2020, 18:50, Разное

Колбасная разборка в Киевском АТБ.

Сразу видно, у мужика есть навык применения колбасы по назначению.

Источник: Colonel Cassad



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