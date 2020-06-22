 

Задержанный за госизмену в пользу Украины полицейский арестован

22.06.2020, 18:48, Новости дня

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца начальника районного отдела МВД по Курской области, он подозревается в госизмене, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением суда от 20 июня в отношении Борзенкова Дмитрия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 августа», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Ксении Первовласенко.

В пресс-службе УМВД по Курской области сообщили, что началась проверка в отношении отдела полиции по Золотухинскому району, где был задержан сотрудник по подозрению в госизмене.

«Руководством УМВД по Курской области назначена служебная проверка в отношении начальника ОМВД РФ по Золотухинскому району Курской области, задержанного по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. По результатам проверки он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также указанный руководитель будет привлечен к установленной законом ответственности», – сказал представитель курского УМВД.

Кроме того, задержанный за госизмену полицейский отстранен от должности.

«Он в настоящий момент отстранен от должности», – передает слова представителя УМВД по региону РИА «Новости».

До этого в пресс-службе ФСБ сообщили, что начальник районного отдела полиции в Курской области, подполковник Дмитрий Борзенков задержан за государственную измену. Его подозревают в том, что он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины.



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