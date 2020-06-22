Подписано постановление о бесплатном питании для младших школьников

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22.06.2020, 18:48, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников, в документе прописаны субсидии на ближайшие три года на эти цели, информирует пресс-служба правительства.

«Почти 22 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин … В 2020 году субсидия составит 21,8 млрд рублей, в 2021-м – 43,6 млрд, в 2022-м – 43,6 млрд. При этом региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Указывается, что раньше обеспечение учащихся питанием было обязанностью местных властей: регионов и муниципалитетов. В большинстве субъектов Федерации бесплатным горячим питанием обеспечивались только льготники.

«Теперь же у всех учащихся с первого по четвертый класс появится такая возможность, независимо от социального статуса», – добавляется в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации горячего питания школьников.

15 января президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в РФ горячим питанием.

Газета ВЗГЛЯД писала об этой инициативе.



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