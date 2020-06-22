Мнение: Стабилизация системы

22.06.2020, 18:43, Разное

Сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что поправка в Конституцию, позволяющая действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы.

Парадоксальным образом, но Клишас совершенно прав. Прежняя система разваливается. Ее устойчивость уже ничем не обеспечена, все прежние механизмы разрешения противоречий перестают работать. Почему так – известно. Бесконечные призывы "не раскачивать лодку" и сохранять стабильность в принципе противоречат основной сути существования любой системы – она способна сохранять свою стабильность только в балансе с развитием. Развитие – это всегда риск, развитие всегда "раскачивает лодку", но оно дает шанс отвечать на вызовы, приспосабливать систему к ним и в конечном итоге – обеспечивает ту самую устойчивость, о которой так печется Путин.

Однако развитие не входит в планы сегодняшней номенклатуры. Она просто не умеет в него, так как ее никогда этому не учили, а генезис нынешней власти – те самые братки из девяностых, которые единственно, что умели – это крышевать ларьки. Сегодня ларьком стала вся страна, но психология осталась прежней. Рэкетир умеет качественно отнимать. Создавать – нет, это не про него.

Поэтому система в течение всех двадцати лет подвергалась эрозии, и сегодня пришла к своему логическому состоянию – катастрофы. Поправки и продление срока правление Путина – это снова не про развитие. Это снова про консервацию существующего положения дел. Любой ценой. Отсюда и столь грубое попрание конституции, на грани и за гранью государственного преступления.

И это не решает проблемы, это ее лишь усугубляет. Система банкрот.Но вместо проведения санационных мероприятий и удаления пораженной части, того нароста гнили и опухоли, которые и привели ситуацию к сложившемуся положению, лечение заключается в наложении новых повязок, под которыми – тот же гной и распадающаяся плоть. Естественно, что новые повязки проблему не решают, и в итоге, когда к лечению все-таки приступят, пораженный участок будет гораздо более обширным.

Что в сегодняшней системе гниль и опухоль, секрета не представляет – это в первую очередь сама правящая страта, которую нужно удалять и санировать, а второе – выстроенная система отношений власть-собственность, в которой эти два понятия образуют неразрывную комплементарную пару. Только власть гарантирует сохранение собственности и только собственность гарантирует сохранение власти. Это неразрешимый тупик, который невозможно разрешить в рамках существования первой и второй проблемы. Их нужно решать одновременно – удалять всю нынешнюю правящую страту с одновременным изменением отношений власти и собственности – как между собой, так и внутренней их сущности.

В отношениях власти ответ очевиден – это демократия. Хотя нужно отдавать себе отчет в том, что демократия подразумевает и ответственность за свой выбор, и ответственности нужно учиться. А значит – ни в первый, ни во второй, ни даже в третий раз выборы вряд ли приведут к появлению "нормальной" власти – там будут представлены во многом лжецы, манипуляторы, демагоги. И до тех пор, пока народ не научится делать ответственный выбор, власть во многом будет именно такой. Но научиться плавать можно только если плаваешь. А значит – есть риск. Но без риска научиться все равно ничему нельзя.

В отношении собственности вопрос сложнее, так как он базовый. Но и здесь решения существуют. Ни вульгарный социализм, ни пещерный капитализм не обеспечивают развития с одновременным повышением устойчивости и социальной стабильности. Размазать национальное богатство всем поровну ничем не лучше, чем если сконцентрировать его в руках немногих. Решение гораздо более сложное и непростое, мало того – оно динамично меняется с течением времени по мере развития самого общества. То, чего не смог сделать Советский Союз, на чем и погорел, пытаясь сохранить общинный уклад в развитом урбанизированном обществе.

Однако решения есть. Но пока их время еще не пришло – нужно лечить зараженную некрозом страну. Срывать повязки, вычищать гной, заливать рану дезинфицирующими растворами. Это больно, это неприятно, но другого лечения уже нет.

То же, о чем говорит Клишас – это не лечение. Это продление агонии. И в этом нужно отдавать себе отчет, отбрасывая всю демагогию обанкротившихся воров.