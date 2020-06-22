Мнение: Перевод машин с бензина на газ, немецкий госдолг и «зелёный» уход от налогов

22.06.2020, 18:40, Разное

1. Россияне смогут перевести свои автомобили с бензина на газомоторное топливо почти бесплатно — если заработает новая инициатива от Минэнерго:

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.

Таким образом, субсидии составят не 30%, а 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% расходов оплатит “Газпром” за счет маркетинговых программ своей дочерней компании “Газпром газомоторное топливо”. Владельцам автомобилей останется заплатить лишь 10%.

Как отмечает Новак, перевод машин на газомоторное топливо поможет значительно снизить затраты автовладельцев на бензин и дизель. Оперативный запуск программы по масштабному переводу техники позволит перевести на газ до 10-12 тысяч автомобилей в этом году.

https://ria.ru/20200616/1572981596.html

2. Экономные немцы решили пойти по пути США, забыть про финансовую дисциплину и нарастить свой госдолг до 4/5 ВВП страны:

https://lenta.ru/news/2020/06/15/germ/

Правительство Германии планирует привлечь еще 62,5 миллиарда евро в долг, чтобы вывести крупнейшую экономику Европы из худшей рецессии со времен Второй мировой войны, пишет Bloomberg.

Власти страны еще не сделали официальное заявление о новых заимствованиях, однако источник издания утверждает — общая сумма долга составит 218 миллиардов евро в этом году (или 77 процентов от ВВП). Ранее правительство Германии решило направить на поддержку бизнеса и стимулирование спроса 130 миллиардов евро.

Страна сократила долг с 80 процентов ВВП после финансового кризиса 2008 года до примерно 60 процентов, этот уровень сохраняется и в настоящее время. Новые заимствования увеличат госдолг до 77 процентов, что откинет страну на 12 лет назад. Решение Германии необычно после многих лет фискальной дисциплины, которая привела к сбалансированному бюджету и не позволила залезть в долги.

Согласно последним прогнозам, в этом году экономика Германии упадёт на 6-7%, Гарантии быстрого восстановления в следующем году нет, всё зависит от эпидемиологической ситуации. Так что относительно приемлемые 77% от ВВП на деле могут обернуться заметно более высокой цифрой в случае падения этого самого ВВП и продолжения набора долгов.

Если Германия из главного «денежного мешка» Европы превратится в страну-должника, это будет плохо и для ЕС, и, вероятно, для России. Мы заинтересованы в том, чтобы продолжать продавать немцам нефть и газ.

3. Как и следовало ожидать, экологическую тему на Западе начали использовать не только в политических целях, но и для банального ухода от налогов:

https://lenta.ru/news/2020/06/17/eco/

Знаменитости нашли способ сделать инвестиции еще доходнее и избежать налогов. Средства направлены в благотворительную организацию Prime Coalition, которая специализируется в том числе на проектах по борьбе с изменениями климата и на текущий момент собрала 76 миллионов долларов, пишет Bloomberg.

В основу идеи лег особый механизм — program-related investments, который является частью американской практики налогообложения. В отличие от обычных грантов, предполагающих безвозмездное вложение средств, PRI приносит также финансовую отдачу. Согласно законодательству США, благотворительные фонды имеют право покупать акции компаний, но не более 20 процентов (в противном случае они вынуждены платить налоги). Инструмент PRI — это способ обойти ограничение при условии того, что конечной целью осуществляемых инвестиций является благотворительность.

В 2014 году был основан фонд Prime Coalition, который привлек деньги состоятельных семей и некоторых благотворительных организаций. С 2018 года осуществляется финансовая поддержка экологических стартапов, как Via Separations, где придумали более безопасный с точки зрения экологии способ разделения химических веществ. Разработанный учеными специальный материал позволяет снизить выбросы углекислого газа (CO2) в атмосферу. В число тех, кто инвестирует в Prime Coalition, входят британский инвестор Джереми Грэнтэм, голливудские актеры Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, американский предприниматель в сфере программного обеспечения Орион Хиндави и другие.