Эксперт сделал прогноз по явке при голосовании по поправкам в Конституцию

22.06.2020, 18:30, Новости дня

Явка при голосовании по изменениям в Конституцию должна быть более 50%, но боязнь заражения коронавирусом может сказаться на ее снижении. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Точенов. По его мнению, большинство проголосовавших поддержат поправки в Конституцию, в первую очередь из-за их социальной направленности.

«В России, как известно, все еще сохраняется эпидемический фон. И это обстоятельство может сказаться на снижении явки, – признал президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов – При этом, судя по данным мониторингов, у меня складывается ощущение, что явка должна быть более 50%».

Эксперт прогнозирует: «Из возрастных групп, скорее всего, обязательно примут участие люди среднего возраста (30+) и старше. Молодежь придет на участки, но не столь массово. Хотя, конечно, хотелось бы ожидать от нее более высокого интереса к определению судьбы страны».

С учетом большого количества «социальных» поправок в общем пакете изменений Основного закона, эксперт полагает, что процент проголосовавших «за» составит не менее 60%. Помимо социального блока поправок, которому придает приоритетное значение большинство избирателей, для жителей таких острых регионов, Курилы (и Сахалинская область в целом) и Крым, первоочередную важность имеет поправка, в которой говорится о защите суверенитета и территориальной целостности, отметил политолог.

«Конечно, очень большой интерес вызвали поправки по поводу ответственности чиновников, недопустимости для них второго гражданства и так далее», – указал эксперт. Что касается пунктов, касающихся государственного устройства, изменения отношений между исполнительной и законодательной властями, то здесь, возможно, заинтересованность людей была не столь высока. «Но не надо забывать, что 1 июля будет происходить голосование по поводу всего комплекса поправок в Основной закон», – напомнил эксперт.

«Как заметил председатель СПЧ Валерий Фадеев, наше государство остается социально ориентированным, и даже усиливает эту свою позицию, в отличие от большинства стран Запада. Что бы ни происходило в мире, социальная составляющая курса нашего государства сохранится и даже будет расширена. Это правильно, и люди это чувствуют», – заключил Точенов.

Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что поправки к Конституции выведут Россию в лидеры среди социальных государств мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Основной закон предложена поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ на уровне не менее прожиточного минимума. В списке «социальных» также поправка о закреплении обеспечения правительством проведения единой социально ориентированной политики.

Кроме того, в Основной закон добавляется формулировка о том, что дети – важнейший приоритет государственной политики России. В одной из поправкок говорится о том, что в ведении государства находится защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье. Также государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.