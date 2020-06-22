Глава ВОЗ призвал увеличить производство эффективного при коронавирусе препарата

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22.06.2020, 18:30, Новости дня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что необходимо увеличить производство дексаметазона, который показал эффективность в лечении тяжелых пациентов с коронавирусом.

«Хотя данные еще предварительные, недавние исследования, показывающие, что стероидный препарат дексаметазон имеет потенциал для спасения жизней критически больных пациентов с COVID-19, дают нам причину для празднования. Следующий вызов будет заключаться в наращивании производства и быстрого и равного распределения дексаметазона по всему миру, с фокусом на те места, где он больше всего нужен», – передает его слова РИА «Новости».

Он указал, что лекарство прошло успешные испытания в Великобритании, и теперь спрос уже превышает предложение.

«К счастью, это недорогое лекарство и существует множество производителей дексаметазона по всему миру, которые уверены, что смогут увеличить производство», – добавил гендиректор ВОЗ.

Ранее Гебрейесус назвал «научным прорывом» результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сказал газете ВЗГЛЯД, что этот препарат подходит не всем пациентам, а главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что препарат применяется в РФ для лечения коронавируса, но его нельзя назвать панацеей. Такого же мнения придерживается президент РАН Александр Сергеев.



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