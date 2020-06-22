Трамп спрогнозировал «самые сфальсифицированные» выборы президента США

22.06.2020, 18:30, Новости дня

Выборы президента США в 2020 году будут «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны из-за возможности голосования по почте, сообщил американский лидер Дональд Трампа.

«Из-за бюллетеней для голосования по почте выборы в 2020 году будут самые сфальсифицированные в истории нашей страны, если этой глупости не будет положен конец. Мы без проблем голосовали во время Первой мировой войны и Второй мировой войны, но теперь они используют COVID для того, чтобы обмануть, используя почту», – написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что миллионы избирательных бюллетеней для голосования по почте на выборах в США будут напечатаны за рубежом. Президент неоднократно критиковал возможность голосования по почте, которое могут разрешить в ряде штатов из-за пандемии.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Трамп ранее обвинил Twitter в том, что компания вмешивается в американские президентские выборы, так как на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации.

Американский лидер пригрозил мерами по регулированию или даже закрытием интернет-платформ.

Позднее служба безопасности Twitter объяснила, почему сразу две записи Трампа о голосовании по почте в Калифорнии были отмечены «значком неправды».