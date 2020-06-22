 

США обеспокоены решением Китая выдвинуть обвинения против двух канадцев

22.06.2020, 18:16, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением в поддержку Канады в ситуации с произвольным задержанием канадских граждан в Китае.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением Китайской Народной Республики (КНР) выдвинуть официальные обвинения против граждан Канады Майкла Коврига и Майкла Спейвора, – заявил госсекретарь. – Эти обвинения политически мотивированы и абсолютно безосновательны. Соединенные Штаты поддерживают Канаду и призывают Пекин немедленно освободить этих двух человек, решительно осуждая применение необоснованных арестов в целях давления на Канаду. Кроме того, мы вместе с Канадой призываем немедленно предоставить консульский доступ к двум ее гражданам, в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, так как Китай отказывал в этом доступе на протяжении почти полугода, и миру ничего не известно о состоянии этих двух канадских граждан».

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Впервые с начала пандемии в Китае не выявлено ни одного нового случая COVID-19

17.04 / В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы

15.06 / Власти Пекина заявили о высоком риске распространения коронавируса

16.06 / В Кузбассе начали ремонтировать дворы по нацпроекту «Жилье и городская среда»

29.05 / Прокуратура начала проверку данных о свалке дорогостоящих препаратов в Подмосковье

12.04 / «Молодежка ОНФ» помогла подготовить больницу в Москве к приему пациентов с пневмонией

01.05 / “Впереди – решающий шторм”. Зеленский призвал провести майские праздники дома, чтобы не сорвать выход из карантина

15.06 / Мишустин призвал нарастить парк ледоколов для первенства РФ в Арктике

18.06 / Трагедии Екатерины Зинченко: муж изменил, дочь ненавидит, сын попал в психбольницу

02.06 / Daily Mail рассказала о «поразительной разнице» в качестве дистанционного обучения учеников частных и государственных школ Великобритании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска