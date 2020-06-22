США обеспокоены решением Китая выдвинуть обвинения против двух канадцев

22.06.2020, 18:16, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением в поддержку Канады в ситуации с произвольным задержанием канадских граждан в Китае.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением Китайской Народной Республики (КНР) выдвинуть официальные обвинения против граждан Канады Майкла Коврига и Майкла Спейвора, – заявил госсекретарь. – Эти обвинения политически мотивированы и абсолютно безосновательны. Соединенные Штаты поддерживают Канаду и призывают Пекин немедленно освободить этих двух человек, решительно осуждая применение необоснованных арестов в целях давления на Канаду. Кроме того, мы вместе с Канадой призываем немедленно предоставить консульский доступ к двум ее гражданам, в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, так как Китай отказывал в этом доступе на протяжении почти полугода, и миру ничего не известно о состоянии этих двух канадских граждан».