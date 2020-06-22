 

Верзилов рассказал, что его допрашивали по «московскому делу»

22.06.2020, 18:16, Новости дня

Контртеррористическое подразделение российской полиции в воскресенье задержало экс-участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

В воскресенье утром он сообщил, что неизвестные взломали дверь в его квартиру.

Как сообщило в понедельник Радио Свобода, после допроса, который проходил в отделе полиции по Красносельскому району Москвы, Верзилов был отпущен, однако на выходе из ОВД на него напал неизвестный человек. Верзилова снова задержали и повезли в ОВД по Мещанскому району. Там на него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Как сообщается, по этой статье Верзилову грозит 15 суток ареста.

Агентство ТАСС сообщает, что Верзилова задержали в рамках расследования об экстремизме. Сам он позднее рассказал изданию «Медиазона», что его допрашивали по так называемому «московскому делу» об антиправительственных выступлениях в центре российской столицы прошлым летом.

Верзилов попал в поле зрение мировой общественности в 2018 году, когда вместе с тремя другими активистами Pussy Riot выбежал на поле во время финала Чемпионата мира по футболу в Москве в знак протеста против жестокости со стороны полиции. Он был задержан на 15 суток, а спустя два месяца сильно заболел и отправился на лечение в Германию. Активисты подозревают, что причиной болезни Верзилова стало отравление.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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