Граффити ко Дню памяти и скорби появилось в Петербурге

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22.06.2020, 18:16, Новости дня

Активисты движения «Волонтерская рота» ко Дню памяти и скорби украсили строение на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге патриотическим граффити «Помним каждого…».

На граффити художник Василий Цветков изобразил портрет своего прадедушки Александра Цветкова, который был призван на фронт в 1942 году, служил наводчиком артиллерийского полка, получил ранение и снова вернулся на фронт, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД

Ветеран награжден Орденом Красной Звезды, получил две медали За Отвагу, медаль За Взятие Кенигсберга, За Победу над Германией, За Оборону Сталинграда.

Рядом с портретом ветерана граффитист изобразил орденскую книжку, медали – символ признания государством и обществом подвига ветерана и патрон от винтовки Мосина.

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Публикация от Денис Владимирович Холодков (@den.kholodkov) 22 Июн 2020 в 2:58 PDT

День памяти и скорби отмечается в РФ 22 июня. В этот день в 1941 году германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города. Указом президента Владимира Путина 2020 год объявлен в РФ Годом памяти и славы. 



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