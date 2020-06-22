Генетик объяснил, почему женщины стали чаще рожать после 50 лет

22.06.2020, 18:16, Новости дня

Главный внештатный специалист по медицинской генетике Санкт-Петербурга, заведующий лабораторией пренатальной диагностики НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта СЗО РАМН Владислав Баранов объяснил, почему, согласно статистике, в РФ женщины старше 50 лет стали чаще заводить детей.

«Вообще эти колебания мало о чем говорят, ибо все нормальные женщины понимают, что до 40 лет они должны родить. На худой конец, 44 года. А дальше начинается почти казуистика. Там есть случаи рождения в 60 лет, но это уж очень чревато неприятностями», – сказал Баранов радиостанции «Говорит Москва», комментируя данные о том, что в 2019 году у рожениц старше 50 лет было зарегистрировано 296 рождений детей, а у тех, что старше 60 лет – 19, пятеро из которых были первенцами.

«Наоборот те центры, которые я знаю, которые есть у нас в институте, каких-то существенных изменений в этом плане не отмечают, поэтому я не уверен, что эти данные достаточно объективные», – отметил специалист.

«Для того чтобы получить объективную оценку, нужно посмотреть, сколько было таких женщин, сколько было проведено циклов, ну и чем завершились эти роды. Если они берут за критерий рождение после наступления беременности, хорошо бы знать, какие роды, чем они завершились, нормальный ли ребенок. Это очень лукавая статистика», – отметил он.

Генетик также рассказал о возможных причинах популярности поздних родов. По его мнению, на это оказывает влияние уровень благосостояния россиян. Баранов надеется, что число таких поздних родов расти не будет.

«Сейчас благодаря успехам в гормональной стимуляции, прежде всего, наверное, таких возможностей больше. В общем, в генетическом и медицинском плане лучше бы эта тенденция не сохранилась. Все-таки это отчасти только какой-то прогресс медицины и репродуктивных технологий, но она не полезна в конечном счете. Лучше бы те, кто могут рожать, больше рожали», – отметил генетик.

Он обратил внимание, что поздние роды популярны и в западных странах. «Чем улучшается их благополучие, чем больше появляется гарантий, и у них неплохое здравоохранение, тем чаще они рожают позже. И вообще там есть принцип жениться только тогда, когда ты можешь содержать семью. Наверное, западное общее течение передается и нам. А для того, чтобы у нас содержать семью, представить себе наличие квартиры без родителей, как будет организован быт этого ребенка без бабушек, довольно сложно. Значит, мы идем по мировой тенденции. Это, скорее, говорит об улучшении медико-генетической службы и, наверное, о том, что благосостояние повысилось. Это тоже не бесплатное занятие – поздние роды, одна гормональная стимуляция чего стоит», – отметил специалист.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам.