 

«Бессмертный полк» провел мемориальную акцию ко Дню памяти и скорби в 68 странах

22.06.2020, 18:16, Новости дня

Международные координаторы «Бессмертного полка» провели в понедельник в 68 странах мемориальную акцию, посвященную Дню памяти и скорби.

В государствах, расположенных за тысячи километров друг от друга – от Бангладеш до Канады и от Исландии до Мозамбика, – соотечественники сфотографировались с карточками, на которых была написана одна из букв знаменитых строчек из стихотворения Роберта Рождественского «Реквием» («Вспомним всех поименно…»). Затем из этих букв в общем видеоролике в сопровождении музыки песни «Журавли» была собрана вся строфа, передает ТАСС.

Это поэтическое произведение и собранный затем также из отдельных букв лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто!» объединил в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в разных странах людей, которым дорога память о тех, кто погиб, защищая Родину, рассказала международный пресс-секретарь «Бессмертного полка России», координатор акции «Бессмертный полк» в Швейцарии Светлана Конев.

Видеоролик размещен на сайте «Бессмертного полка» и в соцсетях, его показали по телевидению.

«При подготовке этой акции мы учитывали, что не все координаторы могут принять в ней участие, потому что в некоторых странах действует очень жесткий карантин в связи с пандемией. Строчки «Никто не забыт, ничто не забыто!» и «Вспомним всех поименно…» передают связь поколений, проходят через сердце. Мы очень рады широкому отклику: в итоге во флешмобе приняли участие соотечественники из 68 стран, в том числе семьи с детьми. Это и Африка, и Азия, и Америка, и Европа. Мы вместе вспоминаем сегодня о миллионах наших сограждан, не вернувшихся с войны, о тех, кто освободил мир от фашизма». Пресс-секретарь сообщила, что в этот день во многих странах зажглись «Свечи памяти», прошли специальные уроки в школах, акции «Голубь мира», «Я рисую мелом», – сказала она.



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