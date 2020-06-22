 

Родители Влада Соколовского впервые сыграли свадьбу спустя 30 лет совместной жизни

22.06.2020, 18:09, Разное

В микроблоге Instagram Влад Соколовский поздравил родителей с 30-летием совместной жизни. Оказывается, пара впервые сыграла свадьбу, хотя клятвы друг другу дала много лет назад.
По словам 28-летнего артиста, его родители самая уникальная пара, которую он когда-либо встречал. Влад Соколовский с умилением смотрел, как отец и мать смотрят с нежностью в глаза друг другу. Благодаря таким людям, как отметил артист, молодое поколение начитает верить в любовь.

Как отметил любящий сын, родители, как все обычные люди, могут говорить о том, что не устраивает и даже ругаться, но когда они подходят и становятся рядом, то все улетучивается. В их отношения присутствует нежность, которой многим парам недостает даже во время романтического конфетно-букетного периода. Влад Соколовский признался, что он восхищается своими родителями. Это очень значимо и необыкновенно, сыграть свадьбу спустя 30 лет совместной жизни.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Мнение: «Это не тебе дали год и девять месяцев. Это нам дали год и девять месяцев…»

09.06 / Юлия Михалкова заявила, что ушла из «Уральских пельменей» не из-за денег

13.05 / “У меня неизлечимый вирус”: Анастасия Волочкова рассказала о COVID-19

20.05 / Мнение: Порошенко, Байден, Керри. Будни колониальной администрации

30.05 / Плавание в море стало опасным из-за COVID-19

18.04 / Американские учёные определили наиболее опасный для сердца напиток

13.04 / В ВОЗ заявили об опасности неправильного ношения медицинских масок

01.06 / Все модели Jeep в России начали продавать с доставкой на дом

24.04 / Ученый подверг критике идею Трампа об использовании света в борьбе с коронавирусом

24.05 / В Сети поздравляют Константина и Софью Эрнст с рождением третьего ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска