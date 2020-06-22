Родители Влада Соколовского впервые сыграли свадьбу спустя 30 лет совместной жизни

22.06.2020, 18:09, Разное

В микроблоге Instagram Влад Соколовский поздравил родителей с 30-летием совместной жизни. Оказывается, пара впервые сыграла свадьбу, хотя клятвы друг другу дала много лет назад.

По словам 28-летнего артиста, его родители самая уникальная пара, которую он когда-либо встречал. Влад Соколовский с умилением смотрел, как отец и мать смотрят с нежностью в глаза друг другу. Благодаря таким людям, как отметил артист, молодое поколение начитает верить в любовь.

Как отметил любящий сын, родители, как все обычные люди, могут говорить о том, что не устраивает и даже ругаться, но когда они подходят и становятся рядом, то все улетучивается. В их отношения присутствует нежность, которой многим парам недостает даже во время романтического конфетно-букетного периода. Влад Соколовский признался, что он восхищается своими родителями. Это очень значимо и необыкновенно, сыграть свадьбу спустя 30 лет совместной жизни.