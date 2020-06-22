Мать умершего от солнечных ожогов ребенка отдали под суд в Вологде

22.06.2020, 18:08, Новости дня

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Вологды, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своей семимесячной дочери от солнечных ожогов, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, женщина 21 июня 2019 года долгое время находилась с маленькой дочерью на открытом воздухе под солнцем. Температура воздуха в тот день достигала 29,3 градусов. Ребенок получил солнечные ожоги головы, шеи, груди на площади 15 % тела. На следующий день девочка была госпитализирована, а 27 июня прошлого года скончалась от солнечных ожогов, осложнившихся развитием ожоговой болезни.

«Согласно заключению проведенной по поручению следователей СКР экспертизы телесные повреждения ребенка в виде солнечных ожогов находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением его смерти. В настоящее время следователями СК РФ собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором передано в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что санкция статьи предполагает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении жительницы Свердловской области, которая будучи пьяной перевозила в коляске ребенка через железнодорожные пути перед двигавшимся поездом.