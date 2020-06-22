 

Украина заявила о намерении и дальше разрывать соглашения с Россией

22.06.2020, 18:08, Новости дня

Власти Украины проводят ревизию двусторонних соглашений с Россией, намерены продолжить их разрыв, сообщил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.

«До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что власти не делают «радикально-эмоциональных» шагов в вопросе разрыва соглашений, так как это может навредить украинцам, проживающим в России.

Боднар заявил, что необходимо соблюдать все процедуры при разрыве соглашений, чтобы не было двоякой трактовки документов.

В сентябре 2019 года украинский МИД также заявлял, что продолжит отменять и пересматривать договоры с Россией и СНГ. До этого Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, этот вопрос комментировали в Кремле.



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