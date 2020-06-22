 

Ярославский депутат заявил на блогера Дудя в СК: он якобы оскорбил Путина постом о поправках к Конституции

22.06.2020, 18:07, Новости дня

Депутат городской думы Ярославля Дмитрий Петровский подал в Следственный комитет заявление на журналиста и блогера Юрия Дудя. Петровский требует провести проверку “по факту публичного оскорбления власти”, написал он на своей странице в фейсбуке. 

Юрий Дудь, один из самых популярных российских журналистов и блогеров, ранее в своем инстаграме написал, что “голосование за поправки в Конституцию – это позор”, а единственный его смысл – дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года. “Выковыривать для себя еще какие-то награды или считать, что, однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым”, – сказал он.

Слова Дудя, по мнению ярославского депутата, “несомненно оскорбляют президента при исполнении им своих служебных обязанностей”. “За такие деяния (когда бездельник, за свою жизнь ни ударивший палец о палец, и оскорбляющий нашего Президента (орфография авторская), а значит нашу страну и каждого из нас, он должен быть привлечен к ответственности и отработать свой долг людям”, – заявил Петровский. Он отдельно уточнил, что Дудь должен отработать “первый раз в его никчемной жизни в течение 1 года”.  

Дмитрий Петровский считает, что подобное мнение “нужно обосновывать”, и если кто-то докажет ему правоту, то он, может, в чем-то “изменит свое мнение”, и это “правильный путь”. Неправильный путь, как считает он, – это путь оскорблений президента, и “за него надо наказывать”.

Оскорбление представителя власти по статье 319 Уголовного кодекса России предусматривает штраф в размере 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. 

Юрий Дудь пока не прокомментировал произошедшее. 

До этого Петровский писал заявление в СК РФ на блогера Илью Варламова из-за выпуска о Ростове Великом. Он заявил, что неумное мнение Варламова о городе “порадует только таких же неумных людей”. 

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина и защиты суверенитета россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, а также определить брак исключительно как союз мужчины и женщины. Если поправки будут приняты, то это теоретически позволит Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

 



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