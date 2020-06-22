Издателя “Медиазоны” арестовали на 15 суток, обвинив в том, что он матерился на улице

22.06.2020, 18:07, Новости дня

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя “Медиазоны” и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП).

Верзилов ранее рассказал, что его задержали из-за того, что он “шел по улице, ругался матом, какая-то драка произошла”. По его словам, на выходе из ОВД “Красносельский” на него со спины напал провокатор. Позднее Верзилов сообщил, что его оставляют на ночь в отделе полиции.

По “московскому делу” он находится в статусе свидетеля. “Хотя ему говорят, что он вроде организатор”, – рассказала член московской ОНК Марина Литвинович.

По словам защитника, в материалах дела о мелком хулиганстве есть объяснения провокатора, который говорит, что на него напал Верзилов, сбил с ног, приставал. В материалах также будут рапорты сотрудников, которые задерживали Верзилова. “О том, что они проезжали мимо, увидели, что Верзилов пристает к этому человеку, что они подрались, можно сделать вывод, что они находились где-то рядом. Этими объяснениями они попытаются составить доказательства вины”, – добавил Соловьев.

По словам адвоката, обыск у Верзилова провели без судебного решения. “Следователь при назначении обыска обосновал это тем, что “у нас срочная информация, нужно провести обыск без судебного решения, не терпит отлагательств”, – пояснил защитник.

Ранее в соцсетях сообщалось, что Петр Верзилов собирался на параде Победы в Москве повторить акцию Tank Man, когда неизвестный в одиночку сдерживал колонну танков во время волнений на площади Тяньаньмэнь.

В 7 утра 21 июня Верзилов написал коллегам из “Медиазоны”, что дверь в его квартиру пытаются взломать. После этого он перестал выходить на связь.

Утром корреспондент “Медиазоны” побывал в доме Верзилова и сообщил, что дверь в его квартиру действительно выломана и приставлена обратно в проем. Соседи подтвердили, что в районе 7 утра около 10 человек выламывали дверь.

Другой сосед Верзилова сообщил, что двое человек из тех, что взламывали дверь в квартиру, были в полицейской форме.

Позже стало известно, что полиция пришла в галерею “АРТ4”, где выставлялись современные российские акционисты, в том числе и арт-группа “Война”, в которую входил Верзилов. Как сообщили Настоящему Времени, полицейские принесли с собой в галерею кувалду, позже изнутри доносились громкие звуки, похожие на удары кувалдой по твердому предмету.

Петр Верзилов вечером 21 июня рассказал, что его задержали и допросили в качестве подозреваемого в применении силы к представителю власти. Он также сообщил, что уголовное дело возбуждено в рамках “московского дела”, массовых протестов из-за недопуска независимых кандидатов к участию в местных выборах летом 2019 года.