 

Издателя “Медиазоны” арестовали на 15 суток, обвинив в том, что он матерился на улице

22.06.2020, 18:07, Новости дня

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя “Медиазоны” и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП).

Верзилов ранее рассказал, что его задержали из-за того, что он “шел по улице, ругался матом, какая-то драка произошла”. По его словам, на выходе из ОВД “Красносельский” на него со спины напал провокатор. Позднее Верзилов сообщил, что его оставляют на ночь в отделе полиции.

По “московскому делу” он находится в статусе свидетеля. “Хотя ему говорят, что он вроде организатор”, – рассказала член московской ОНК Марина Литвинович.

По словам защитника, в материалах дела о мелком хулиганстве есть объяснения провокатора, который говорит, что на него напал Верзилов, сбил с ног, приставал. В материалах также будут рапорты сотрудников, которые задерживали Верзилова. “О том, что они проезжали мимо, увидели, что Верзилов пристает к этому человеку, что они подрались, можно сделать вывод, что они находились где-то рядом. Этими объяснениями они попытаются составить доказательства вины”, – добавил Соловьев.

По словам адвоката, обыск у Верзилова провели без судебного решения. “Следователь при назначении обыска обосновал это тем, что “у нас срочная информация, нужно провести обыск без судебного решения, не терпит отлагательств”, – пояснил защитник.

Ранее в соцсетях сообщалось, что Петр Верзилов собирался на параде Победы в Москве повторить акцию Tank Man, когда неизвестный в одиночку сдерживал колонну танков во время волнений на площади Тяньаньмэнь.

В 7 утра 21 июня Верзилов написал коллегам из “Медиазоны”, что дверь в его квартиру пытаются взломать. После этого он перестал выходить на связь.

Утром корреспондент “Медиазоны” побывал в доме Верзилова и сообщил, что дверь в его квартиру действительно выломана и приставлена обратно в проем. Соседи подтвердили, что в районе 7 утра около 10 человек выламывали дверь.

Другой сосед Верзилова сообщил, что двое человек из тех, что взламывали дверь в квартиру, были в полицейской форме.

Позже стало известно, что полиция пришла в галерею “АРТ4”, где выставлялись современные российские акционисты, в том числе и арт-группа “Война”, в которую входил Верзилов. Как сообщили Настоящему Времени, полицейские принесли с собой в галерею кувалду, позже изнутри доносились громкие звуки, похожие на удары кувалдой по твердому предмету.

Петр Верзилов вечером 21 июня рассказал, что его задержали и допросили в качестве подозреваемого в применении силы к представителю власти. Он также сообщил, что уголовное дело возбуждено в рамках “московского дела”, массовых протестов из-за недопуска независимых кандидатов к участию в местных выборах летом 2019 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Полицейскому выстрелили в голову в ходе беспорядков в Лас-Вегасе

30.05 / Госдеп США обвинил РФ в отправке фальшивых денег в Ливию. МИД РФ отреагировал

24.04 / Число жертв коронавируса в США превысило 50 тыс. человек

13.06 / Легкомоторный самолет разбился под Самарой

09.06 / Зеленский ушел от ответа на вопрос об отношении к Бандере

07.05 / Алиев резко высказался об атаках на памятники советским воинам

11.06 / Американские конгрессмены назвали Иванишвили «союзником Путина»

11.04 / «Аэрофлот» вывез из Бангкока более 370 российских туристов

18.04 / Появились снимки нового кроссовера Mitsubishi Outlander

05.05 / Сенат в понедельник обсуждает новые меры по борьбе с пандемией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска