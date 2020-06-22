Калининградец убил старенькую соседку из-за двухсот рублей и уснул в ее квартире

22.06.2020, 17:58, Новости дня

В Калининграде пьяный 36-летний мужчина зарезал пожилую соседку, поскольку та не дала ему денег.

Инцидент произошел 18 июня в доме, расположенном на улице Комсомольской. Убийцу, спящего на месте преступления, обнаружила дочь его жертвы.

Проснувшись, мужчина испугался и сбежал, но вскоре был пойман. "Убил вчера женщину, — сразу признался задержанный заплетающимся языком. — Не дала денег, двести рублей".

После этого убийца нанес кухонным ножом 84-летней старушке множество ранений.

Задержанный, по информации Следственного комитета РФ по Калининградской области, был ранее неоднократно судим. Обинение в убийстве ему уже предъявлено, и в настоящее время мужчина содержится под стражей.