Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу РПЛ против “Динамо”

22.06.2020, 17:58, Новости дня

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников будет готовить команду к матчу 24-го тура российской премьер-лиги против столичного "Динамо", об этом сообщает пресс-служба "армейцев".

В субботу ЦСКА дома проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:4. После игры наставник столичной команды Виктор Гончаренко не пришел на пресс-конференцию. По данным СМИ, белорусский специалист объявил своим подопечным об уходе в отставку.

"В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с "Зенитом", готовить команду к встрече с "Динамо" будет старший тренер Сергей Овчинников", – говорится на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, 43-летний белорус возглавил московскую команду в декабре 2016 года. Под его руководством "армейцы" провели 131 матч во всех турнирах – 66 побед, 30 ничьих и 35 поражений.

Матч ЦСКА – "Динамо" состоится в субботу, 27 июня. "Красно-синие" с 36 очками занимают пятое место в турнирной таблице, а "бело-голубые" расположились на седьмой строчке, имея в активе на шесть очков меньше.