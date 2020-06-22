Эпидемическая ситуация позволяет провести ВНО с 25 июня по 17 июля – Минобразования

22.06.2020, 17:55, Новости дня

22 июня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля, сообщила пресс-служба Министерства образования Украины.

В ведомстве отметили, что эпидемическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки.

Согласно рекомендациям главного санитарного врача Украины, допускать к тестированию будут участников с температурой тела не выше 37,2 °С без признаков респираторных заболеваний. Участники тестирования должны быть в маске или респираторе.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет проверять пункты тестирования, в том числе на предмет расстояния между участниками (оно должно быть не менее 1,2 м), соблюдения масочного режима, наличия антисептиков, дезинфекции помещений и т.д.

В основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека.

Украинский центр оценивания качества образования подготовил 82 890 аудиторий в 5188 пунктах тестирования. Все пункты, сообщили в министерстве, обеспечены медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами для рук и поверхностей. Их закупили на средства партнеров – группы “Нафтогаз”, ЮНИСЕФ в Украине и посольства Швейцарии в Украине.

В последние недели в СМИ регулярно появлялась информация, что ВНО в Украине могут полностью отменить, но власти ее опровергли. 16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены ВНО в Украине нет.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уточнил, что внешнее независимое оценивание отменят в этом году, если “будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции”.

Офис президента сообщил, что Кабин Министров может изменить условия проведения внешнего независимого оценивания в отдельных регионах в случае вспышки COVID-19.

18 июня парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ВНО. Член комитета Верховной Рады по вопросам науки, образования и инноваций, народный депутат от “Слуги народа” Роман Грищук объяснил, что выпускникам школ, которые не будут поступать в вузы в 2020 году, просто выдадут аттестаты о среднем образовании. Таким образом власти хотят сократить количество участников ВНО. Президент подписал закон 22 июня.