Мнения: Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

22.06.2020, 17:53, Новости дня

Давайте совсем просто о Конституции и поправках. Они очень не нравятся «интеллектуально-образованной» части общества, поскольку: а) им не объяснили, зачем это и о чем это; б) с ними вообще особо не посоветовались.

Давайте совсем просто о Конституции и поправках. Они очень не нравятся «интеллектуально-образованной» части общества, поскольку: а) им не объяснили, зачем это и о чем это; б) с ними вообще особо не посоветовались.

Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Там, правда, есть условные «юридические» главы, но это уже чисто фестончики. С точки философско-духовно-декларативной природы Конституции гораздо важнее, чтобы она была понятна фермеру и слесарю, чем журналисту и профессору.

Обращена, так сказать, не к обитателям Садового кольца, а к «глубинному народу». К многочисленным крошечным российским городкам и весям.

А насчет юридических тонкостей, несообразностей и несостыковок можно объяснить очень просто. Берем то, что куда «выше» любой Конституции, даже американской – Библию. Читаем заповеди: «Не убий!». Хм… У любого законника-юриста сразу возникает добрая сотня вопросов, причем логичных и обоснованных. А казни преступников? А законная самозащита? А как с врагами Отечества? А аборты? И так далее – абсолютно по каждой заповеди, до бесконечности. Мешало ли это когда заповедям и Библии быть духовными ориентирами? Или все-таки надо было детально «расписать» в Священном Писании, когда дозволено убивать?

Приблизительно то же самое мы имеем и с российской Конституцией и поправками. Хочет народ, чтобы брак в РФ был только между мужчиной и женщиной, и считает, что это надо записать в Конституции? Ему и решать. Профессора права, политологи, правозащитники и журналисты могут высказывать свое недовольство и несогласие. Но решать народу. Никто не может заставить его одобрить ЛГБТ-браки, если он не хочет.

И Европейский суд это неоднократно подтвердил. Право может очень много, кроме того, чтобы «согнуть через колено суверенную волю народа». То же самое о слове «Бог». Хочет народ Бога в Конституции – значит, будет. Сколько в истории известнейших документов начиналось словами: «…мы, милостью Божьей…»? Помешало ли это как-то развитию демократии и общества? Точно так же и «обнуление»: хочет народ «обнулить» сроки правителя и обнулит. Потому что так хочет. Его дело утвердить декларацию и принципы, а дело юристов потом все это оформить в надлежащие законы.

Конфликт вокруг поправок – типичный конфликт между «интеллектуальной» частью общества, которая хочет обосновать свой примат в решении вопросов кому и как управлять государством Российским, и «глубинным народом», который, как не верти, и является реальным носителем суверенитета. Дело фарисеев-законников – запутать народ в тонкостях «буквы закона» и доказать, что народ без них, фарисеев, беспомощен, бессилен, непроходимо туп и неспособен руководить сам своей судьбой.

Но чего хочет народ – того хочет Бог. Поэтому, ровно так и будет.

Источник: Блог Дмитрия Гололобова

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