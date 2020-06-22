 

Директор «Современника» рассказал о судьбе спектаклей с участием Ефремова

22.06.2020, 17:53, Новости дня

Руководство театра «Современник» будет решать судьбу трех спектаклей с участием Михаила Ефремова в новом сезоне, сообщил директор театра Игорь Попов.

«У нас не было совещания по поводу спектаклей, в которых играет Михаил Ефремов. Сейчас театр в отпуске. Когда начнется сезон, будем решать судьбу этих спектаклей – «Анархия», «Амстердам» и «Не становись чужим», – сказал он РИА «Новости».

Ранее в «Современнике» заявили, что Ефремов «был и остается неотъемлемой частью театра», и призвали проявить к актеру милосердие.

В 2020 году у Ефремова должны состояться две премьеры полнометражных фильмов: «Вратарь галактики» и фэнтези «Конек-горбунок». Кинопремьеры с актером отменять не планируется, однако из сериалов, где он снимался, его начали вырезать.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Власти Краснодарского края предложили приезжающим в регион самим оплачивать изоляцию в обсерваторе

11.06 / Песков: президент может выступить на тему поправок в Конституцию

27.05 / Парады Победы пройдут 24 июня в 10 городах юга России

14.05 / Нелегальных мигрантов депортируют из США в связи с эпидемией коронавируса

20.04 / США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

12.05 / В США заявили об отличном самочувствии Путина

05.06 / Ионин стал восьмым депутатом Госдумы, заболевшим коронавирусом

30.05 / Четвертый прототип звездолета Starship взорвался на испытаниях. Видео

10.04 / Площадь пожара в колонии города Ангарска Иркутской области составила 30 тысяч кв. метров

27.04 / Торгующие поддельными пропусками лжеполицейские задержаны в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска