Трамп выдвинул условие встречи с Мадуро

22.06.2020, 17:53, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться лидером Венесуэлы Николасом Мадуро лишь для того, чтобы осудить его уход из власти.

«Я встретился бы с Мадуро, только чтобы обсудить одну вещь: мирный выход из власти», – написал американский президент в Twitter.

«В отличие от левых радикалов, я всегда буду противостоять социализму и (буду поддерживать – прим. ВЗГЛЯД) народ Венесуэлы. Моя администрация всегда стояла на стороне свободы и противостояла деспотичному режиму Мадуро», – сообщил Трамп.

В начале мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Одним из задержанных, по данным венесуэльских властей, оказался агент управления по борьбе с наркотиками США.

При этом власти США отрицали свою причастность к событиям в Венесуэле.

Позже задержанный американец заявил, что наемники должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, которого планировалось вывезти в США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро.