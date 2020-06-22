Ученые приблизились к разгадке тайны Бермудского треугольника

22.06.2020, 17:45, Новости дня

По мнению ученых, ответ на вопрос о причине загадочных исчезновений кораблей и самолетов в районе Бермудского треугольника может скрываться в Сибири.

Британские ученые считают, что Бермудский треугольник напрямую связан с сибирской аномалией. Специалисты считают, что с таинственными исчезновениями могут быть связаны сибирские кратеры на Ямале и Таймыре. По мнению экспертов, эти кратеры являются результатом крупных подземных газовых взрывов, которые могли возникнуть по причине скопления большого количества гидрата метана.

Специалисты выдвинули гипотезу о том, что нечто подобное могло произойти и в Саргассовом море. По словам экспертов, Бермудский треугольник мог быть образован газовыми гидратами, которые стали причиной аномалии. Перенасыщение воздуха метаном создает чрезвычайно турбулентную атмосферу, которая приводит к авиакатастрофам. Это вызывает различные реакции и корабли тонут в водах, наполненных огромным количеством газа.