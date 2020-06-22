Исхаков впервые высказался о разводе с Гагариной: Мы больше не живем вместе

22.06.2020, 17:37, Разное

Слух о расставании Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым ходил на протяжении последних месяцев. В мае информация подтвердилась. По какой причине супруги решили разойтись, неизвестно.

Бракоразводный процесс еще не начался. Тем временем в компании певицы произошли изменения: Исхаков покинул пост генерального директора ООО “Полина Гагарина”. Он был руководителем фирмы с момента ее основания.

В последнее время Дмитрий делился в инстаграм-аккаунте философскими размышлениями, писал стихотворения. Иногда поклонникам казалось, что мужчина на грани депрессии.

Недавно он впервые прокомментировал разрыв отношений с Полиной, сделав пост в “Инстаграм”.

“Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все”, – написал Исхаков.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Янв 2019 в 4:05 PST

Напомним, что у Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова в 2017 году родилась дочь Мия. У певицы также есть сын от первого мужа, актера Петра Кислова – 15-летний Андрей.