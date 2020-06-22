 

Издатель «Ведомостей» ушел со своего поста

22.06.2020, 17:30, Новости дня

Гендиректор «Бизнес ньюс медиа», издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост, сообщили в пресс-службе владельца издания Ивана Еремина.

«Прозоров покидает свой пост», – передает ТАСС слова сотрудника пресс-службы.

До этого совет директоров «Бизнес ньюс медиа» рекомендовал Прозорову назначить главным редактором издания Андрея Шмарова.

Из-за назначения Шмарова все пять заместителей главреда приняли решение уйти из газеты: Александр Губский, Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян. Они объяснили, что Шмаров «выполняет политический заказ», кроме того, сотрудники издания голосовали за другого человека.



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