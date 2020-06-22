В Германии арестовали приехавшего из Сирии врача-садиста

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22.06.2020, 17:30, Новости дня

Проживающий в Германии врач из Сирии арестован по подозрению в систематических издевательствах над пациентами, информирует Deutsche Welle.

Врач, указанный в документах под именем Алаа М., проживает с 2015 года в Германии. В прошлую пятницу правоохранительные органы арестовали его, медику вменяется совершение преступлений против человечности и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, передает «Интерфакс».

По данным следствия, во время работы в Хомсе в 2011 году мужчина избил больного эпилепсией человека. Как пишет агентство Associated Press, Алаа. М. избивал пациента вместе с еще одним врачом. Пациент скончался. Следствие полагает, что врач совершал подобные преступления неоднократно.

В Германии за последние годы возросло число преступлений, совершенных мигрантами. Так, в конце прошлого года в Баварии подростки из семей мигрантов убили 49-летнего пожарного.

В августе прошлого года в Хемнице в драки с участием до 10 человек различных национальностей убили 35-летнего немца Даниэля Хиллига. Местные жители вышли на митинг, который перерос в беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как даже самые либеральные политики Европы вынуждены были признать рост числа преступлений из-за неконтролируемой миграции.



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