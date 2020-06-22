 

Муж Гагариной ответил на слухи о разводе

22.06.2020, 17:30, Новости дня

Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил, что они с женой больше не живут вместе.

«Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все», – написал Исхаков в Instagram.

При этом об официальном расторжении брака фотограф не упомянул.

Ранее СМИ со ссылкой на источники из близкого окружения пары сообщили, что Гагарина и Исхаков расстались после шести лет брака.

Певица замужем за 42-летним фотографом Исхаковым. У пары общая дочь Мия, они также воспитывают сына Гагариной от первого брака Андрея.



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