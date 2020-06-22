Наталья Варлей рассказала о муже-наркомане и домогательствах Леонида Гайдая

22.06.2020, 17:30, Разное

Сегодня, 22 июня, свое 73-летие празднует актриса Наталья Варлей, известная зрителям по роли Нины в легендарном фильме «Кавказская пленница». Жизнь артистки цирка и кино была полна драм, а все ее отношения заканчивались довольно плачевно. Она откровенно пояснила о жизни с мужем-наркоманом и о домогательствах режиссера Леонида Гайдая.

За плечами у актрисы три неудачных брака, хотя она до сих пор остается активной «женщиной без возраста» и удивляет коллег своей активностью. Наталья Варлей в детства тяготела к творчеству и втайне от родителей записалась на обучение в акробатическую студию. Она успешно окончила цирковое училище и выступала во многих городах. Однажды на представление пришел режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич и был впечатлен внешними данными эквилибристки. Он позвал Наталью Варлей сниматься в кино, но она провалила пробы на главную роль, так как нужно было играть зрелую женщину. Как раз в этот период юную девочку искала ассистентка Леонида Гайдая, а режиссер на пробах выбрал ее из 500 претенденток. После съемок в «Кавказской пленнице» актриса стала невероятно популярной, но повторить такой успех в кино ей больше не удалось. Наталья Варлей не считала себя привлекательной, однако после роли Нины многие мужчины окрестили ее идеалом, поэтому начали преследовать. Первым супругом артистки стал Николай Бурляев, но этот брак она считает «детским», хотя чувства были настоящими и искренними. Вскоре супруга приняли в Театр Ленинского комсомола, у него были влюбленности, как и у Натальи Варлей в Щукинском училище.

Второй раз знаменитость вышла замуж за Владимира сына Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Слава звездных родителей давила на Тихонова-младшего, поэтому он начал искать утешение в наркотиках. Причем о зависимости супруга Наталья Варлей узнала в день свадьбы. Мужа не остановила даже новость о беременности возлюбленной. Кроме этого, он ужасно ее ревновал, а знаменитая свекровь относилась двойственно. Однако актриса успела помириться с Нонной Мордюковой перед ее смертью. С мужем она развелась, а в 1990 году он скончался от сердечного приступа.

После второго развода актриса стала скрытной и не назвала поклонникам имя отца своего второго сына. Позже она третий раз вышла замуж за строителя по имени Владимир, но младший сын Александр, пребывая тогда в подростковом возрасте, не смог с ним поладить и союз распался. В своей книге Наталья Варлей рассказала, что ее домогался Леонид Гайдай. После отказа режиссер решил, что озвучивать героиню актрисы будет не она сама, а Надежда Румянцева.