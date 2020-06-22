 

Составлен прогноз о старте туристического сезона в России

22.06.2020, 17:23, Разное

Вопрос о начале летнего туристического сезона в 2020 году стоит особенно остро. Коронавирус, карантин и другие санитарно-эпидемиологические ограничения поставили крест на массовом выезде россиян за рубеж.

Тем, кто все же надеется отдохнуть, остается внутренний туризм. Тут тоже сохраняются определенные ограничения. Однако сняты они могут быть в ближайшее время

К началу июля будут открыты наиболее популярные направления, считает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Будет дан старт сезону отпусков, передает RT.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Герман Греф объяснил, почему невозможно раздать деньги жителям России

21.05 / Изменившаяся Голубкина поразила россиян

22.05 / Известный врач назвал три условия для отмены карантина в Москве

15.05 / В Москве задержали сына звезды сериала “17 мгновений весны”

29.04 / Богомолов кусает локти: Мороз заявила Муцениеце о своем новом избраннике

12.05 / Мнение: Операция “Negro Primero”

18.05 / Карантин пошел на пользу: “Золушка” Лили Джеймс и звезда сериала “Корона” Мэтт Смит возобновили роман

06.05 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 мая 2020 года

24.05 / Мнение: Неужели у Кадырова – коронавирус и он в Москве: но почему и зачем скрывать?!

16.04 / На Чулпан Хаматову посыпались проклятия после выхода сериала «Зулейха открывает глаза»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска