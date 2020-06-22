 

Лиза Кудроу рассказала о спецвыпуске “Друзей”: Мы не будем играть наших персонажей

22.06.2020, 17:23, Разное

Лиза Кудроу, сыгравшая в комедийной ленте Фиби, сообщила, что она и
ее коллеги соберутся перед камерами и в формате беседы поделятся воспоминаниями
о съемках. Артистка подчеркнула: проект – это не новый эпизод сериала.

Увидеть любимых персонажей фанаты картины “Друзья” не
смогут. Более того, спецвыпуск будут снимать без сценария. “Мы не будем играть наших персонажей”, – сказала Лиза.

Кудроу добавила, что она и ее коллеги по теленовелле никогда
не собирались вместе в присутствии зрителей. Артистка считает, что фанатам
“Друзей” будет интересно узнать, “как это было”, из первых уст, ведь после завершения сериала прошло много лет. Кроме того, актеры могут
по-разному относиться к тем или иным эпизодам.

Ранее стало известно, что съемки спецвыпуска
сериала “Друзья” возобновятся в августе.
Работа над эпизодом продлится до сентября.
Радостную новость сообщила Марта
Кауффман – автор идеи и продюсер телепроекта. Впрочем, информация шла с
оговоркой: если не случится второй волны коронавирусной
инфекции.

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Публикация от Lisa Kudrow (@lisakudrow) 21 Фев 2020 в 2:00 PST

Напомним, что студии HBO Max и Warner Bros. планировали начать
работу над дополнительным эпизодом еще в марте. К сожалению, из-за
пандемии проект пришлось заморозить. Создатели
спецвыпуска “Друзей” переживали, что не смогут вновь собрать звезд
ситкома. Судя по всему, все удалось.



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