 

Поклонники восхитились образом Кети Топурии и назвали ее «иконой стиля»

22.06.2020, 17:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Кети Топурия предстала в новом образе, выбрав серебристое сверкающее облегающее платье. Поклонники восхитились нарядом солистки A`Studio и в очередной раз назвали ее «иконой стиля».
Буквально каждое появление 33-летней артистки на сцене или на светском мероприятии вызывает множество обсуждений. Большинство своих образов Кети Топурия придумывает самостоятельно и часто получает одобрение модных критиков. Новый светлый наряд с декольте и на тонких бретелях подчеркнул идеальные формы певицы. Фолловеры оценили фасон и расцветку платья Кети Топурии. Знаменитость назвали в комментариях «красоткой» и «иконой стиля».

Певица неоднократно демонстрировала поклонникам яркие и необычные образы. Например, она появлялась в пышном сарафане и армейских берцах, в белой шубе и с прической «объемные косы» и мини-платье с цветочным принтом.



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