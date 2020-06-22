Блогеры разоблачили подложные сайты «референдумов по Конституции»

22.06.2020, 17:16, Новости дня

Участники проекта «Комитет защиты национальных интересов» разоблачили создателей подложных сайтов «референдумов по Конституции», призывающих к протестным акциям накануне голосования по поправкам в Конституцию.

«В Сети распространяются подложные сайты «референдумов по Конституции», призывающие к протестным акциям накануне голосования по поправкам в Конституцию», – говорится на странице проекта в Facebook.

Так, призыв к организации протеста в российских городах 20 июля содержится на сайте «Референдум 2020». Инициатором ресурса выступил Виктор Лугаев, который в своем Twitter призывает принять участие в том самом референдуме. При этом, как отметили участники проекта, за именем Лугаева скрывается Виктор Саяпин, сотрудничающий с блогером Евгенией Васильевой.

«Васильева же в 1989 году проходила в США курсы предвыборной агитации республиканской партии, стояла у истоков создания движения «Солидарность» и в мае 2012 года была координатором акций протеста и инициатором создания, а так же организатором Экспертного Совета оппозиции», – указали в «Комитете защиты национальных интересов».

Там также напомнили, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях преследуются по закону.

Ранее Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» опроверг наиболее популярные фейки о поправках в Конституцию, которые распространяли представители оппозиции.

Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что число ложных сообщений, касающихся общероссийского голосования по поправкам к Конституции, к середине июня выросло в шесть раз, выявлено более 1,5 тыс. фейков.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.