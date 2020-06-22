 

Германия решила отправить на парад Победы в Москве своего посла

22.06.2020, 17:16, Новости дня

От Германии в параде Победы 24 июня в Москве поучаствует посол в РФ Геза Андреас фон Гайр, сообщил представитель посольства.

«Ожидается, что посол фон Гайр примет участие в параде», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

Ранее стало известно, что Францию на параде Победы в Москве также будет представлять посол в РФ Пьер Леви.

В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня – в день легендарного исторического парада победителей в 1945 году.



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