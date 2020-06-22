Москвичка оставила пятерых детей в запертой квартире

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22.06.2020, 17:08, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов в Москве завели уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении женщины, оставившей пятерых детей в квартире на несколько дней.

Как информирует «РЕН ТВ», 17 июня женщина уехала дачу, где пробыла три дня. Все это время дети оставались запертыми в квартире. 20 июня соседи услышали крики о помощи, дверь вскрывали сотрудники МЧС.

В квартире были обнаружены три мальчика в возрасте двух, трех и девяти лет и две девочки-близняшки 2007 года рождения.

Источник ТАСС, в свою очередь, сообщил, что в квартире остались четверо детей, самому старшему из них 13 лет.

О подобных случаях в последнее время сообщается регулярно. Так, в ноябре в Якутии 29-летняя женщина заперла четверых детей дома на два дня.

В Волгограде женщина оставила дочь в коляске у поликлиники. До этого в подмосковных Люберцах мать бросила в хостеле двух малолетних детей, мальчика и девочку. Также сообщалось, что женщина бросила шестилетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.



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