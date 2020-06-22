Харламов объявил о разводе с Асмус

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22.06.2020, 17:08, Новости дня

Шоумен Игорь (Гарик) Харламов объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Он объяснил, что скандальный фильм «Текст» с участием его жены не является причиной развода.

«Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся», – написал Харламов в своем Instagram.

«Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни – за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаемся друзьями, с большим уважением друг другу», – добавил шоумен.

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Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 22 Июн 2020 в 6:57 PDT

Он отметил, что сейчас идет бракоразводный процесс. Харламов пояснил, что семья проходит сейчас непростой период и попросил не беспокоить их.

Харламов и Асмус поженились в 2013 году, однако суд изначально признал их брак недействительным, так как резидент Comedy Club не развелся со своей первой женой. В 2014 году у Асмус и Харламова родилась дочь Анастасия.

Напомним, Асмус снялась в откровенной сцене в фильме «Текст». Из-за этого она и ее супруг подверглись травле и насмешкам в Сети.



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