 

Габуния снова резко высказался о Путине

22.06.2020, 17:08, Новости дня

Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния, который в прошлом году на канале «Рустави 2» оскорбил российского лидера Владимира Путина и был после этого уволен, в эфире телеканала «Мтавари архи» снова резко высказался в адрес президента России.

В эфире он неожиданно перешел на русский язык, грубо обратившись к российскому лидеру, передает РИА «Новости».

В Грузии в июне был задержан выходец из Ингушетии Васамбег Боков, прибывший, предположительно, с Украины. На телеканале «Мтавари архи» заявили, что он якобы собирался устранить Габунию. Официального подтверждения этому нет, власти Грузии также отказались обвинять Россию в «заказе на убийство» журналиста.

В прошлом году на телеканале «Рустави 2» Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства, после возмущения со стороны зрителей его уволили с канала.



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