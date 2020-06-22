Один из погибших при нападении в британском Рединге – американец

22.06.2020, 17:05, Новости дня

Посол США в Великобритании подтвердил в понедельник, что среди трех погибших в результате вооруженного нападения в британском городе Рединг был американский гражданин. Имя погибшего он не назвал.

Посол Вуди Джонсон написал в «Твиттере», что принес «глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате нападения, которое произошло 20 июня». Он добавил, что среди жертв был американец.

«Мы решительно осуждаем это нападение и предложили помощь британским правоохранительным органам», – написал Джонсон.

По словам британской полиции, на месте происшествия был задержан 25-летний местный житель. Предполагается, что нападавший действовал в одиночку. Нападение расценивается как инцидент, связанный с терроризмом, а расследование ведет антитеррористическое подразделение полиции.

В результате нападения, которое произошло в парке Форбери-Гарденс, также получили серьезные ранения еще три человека. В Рединге, расположенном в 65 км к западу от Лондона, проживает около 200 000 человек.

Газета Philadelphia Inquirer идентифицирует погибшего американца как 39-летнего Джо Ритчи-Беннета, который переехал в Великобританию 15 лет назад.

Как пишет газета, отец погибшего Роберт Ритчи рассказал, что его сын сначала работал в лондонской юридической компании, а последние 10 лет – в нидерландской фармацевтической компании, британская штаб-квартира которой расположена в Рединге.