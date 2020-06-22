 

Кадлоу: второй волны пандемии коронавируса нет

22.06.2020, 17:05, Новости дня

Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу заявил в понедельник, что второй волны пандемии коронавируса нет, несмотря на наличие вспышек заболевания в некоторых штатах, в частности, во Флориде.

По словам Кадлоу, едва ли следует ожидать широкомасштабного закрытия предприятий и бизнесов в стране.

«Есть несколько горячих точек. Мы над этим работаем, – сказал Кадлоу в интервью телеканалу CNBC. –Теперь мы знаем, как с этим следует поступать. С прошлой зимы пройден большой путь, и вторая волна не начинается».



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