 

Кайли и Кендалл Дженнер представили рекламную кампанию их бьюти-коллаборации

22.06.2020, 17:04, Разное

Выпуск косметической коллаборации бренда Кайли Дженнер Kylie Cosmetics и ее сестры Кендалл анонсировали еще в марте, несколько дней назад в Instagram-историях Кайли появилось фото сестер с набором средств для макияжа губ, теперь же были опубликованы кадры из рекламной кампании и видеоролик с участием Кендалл и Кайли. Примечательно, что это первая совместная коллекция сестер в рамках бренда: до этого Kylie Cosmetics сотрудничал лишь с мамой Кайли Крис Дженнер и дважды – с сестрой Хлое Кардашьян.

Кендалл ДженнерКайли Дженнер

Коллекция поступит в продажу уже через несколько дней, 26 июня, и, уверены, будет сметена с онлайн-прилавков за считанные минуты. Пока же Кендалл и Кайли продолжают испытывать терпение поклонников и разжигать их интерес. В линейку вошли в том числе новые для бренда продукты: например, мерцающие золотые тени для век (по словам Кайли, это был персональный запрос от Кендалл); три стика для лица – контуринг, румяна и бронзер; хайлайтер, благодаря которому “лицо будет выглядеть, как у супермодели”; компактная пудра с “кремовой текстурой, которая придает коже сияние и свежесть”. Также в коллекции имеются палетка для бровей, палетка теней – довольно смелых цветов, тинт и блеск для губ, карандаш для губ. Часть средств от продажи будет направлена на “защиту прав темнокожих трансгендеров в честь Месяца гордости”.

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Публикация от Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics)20 Июн 2020 в 12:19 PDT

Напомним, компанию Kylie Cosmetics Кайли Дженнер создала в 2015 году. В ноябре прошлого года Кайли продала 51% акций бренда авторитетному производителю косметики Coty, в который входит Max Factor. Сумма сделки составила 600 миллионов долларов. Империя Кайли, в которой ей все еще принадлежит 49% акций, в данный момент оценивается в 1,2 миллиарда долларов. 



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