 

В Челябинском онкоцентре вспышка коронавируса: заболели более 80 человек

22.06.2020, 16:55, Новости дня

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины выявили очаг коронавирусной инфекции. У 83 человек выявлены положительные результаты.

По данным регионального Минздрава, пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы. Всего анализы сдали 81 медработник и 155 пациентов из контактировавших. 

В больнице закрыли отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение.

Специальная комиссия занимается эпидемиологическим расследованием, число заболевших медиков и пациентов не уточняется. По данным 74.ru, в начале июня одно из отделений онкоцентра уже закрывали на карантин по COVID-19. Инфекцию тогда выявили у пациента, выписанного из стационара. 

На 22 июня в Челябинской области всего выявлено 6298 заболевших COVID-19, умер 121 человек (77 смертельных случаев от коронавируса и 44 случая смерти от основного заболевания с сопутствующим COVID-19). 

В России это не первая вспышка коронавирусной инфекции в онкологических центрах. В апреле COVID-19 заболели 18 пациентов и девять медработников Белгородского областного онкологического диспансера, которые находились в хирургическом отделении. Медики отмечают, что самыми уязвимыми к COVID-19 являются люди с онкологическими заболеваниями. Именно они переносят самые тяжелые осложнения при заражении коронавирусом из-за ослабленного иммунитета после принятия токсичных для организма лекарств.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Цель — удержаться на плаву: специалист рассказала о ситуации в ресторанном бизнесе

13.05 / У депутата Оксаны Пушкиной подтвержден коронавирус

28.05 / Мнения: Парад Победы – триумф Империи

05.06 / Немецкие ботинки привели в восторг грузинских солдат

25.05 / На территории ТЭЦ в Москве произошло возгорание

12.06 / Смартфон Lenovo Legion может получить Snapdragon 865 Plus

01.05 / Схема старая – посыл новый: карантин развязал руки мошенникам

27.04 / Вспыльчивый водитель в Люберцах спалил пять машин в отместку их владельцам

26.05 / Завхоз замазал фреску

06.06 / В Житомирской области избили народного депутата от “Слуги народа” – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска