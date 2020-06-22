В Челябинском онкоцентре вспышка коронавируса: заболели более 80 человек

22.06.2020, 16:55, Новости дня

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины выявили очаг коронавирусной инфекции. У 83 человек выявлены положительные результаты.

По данным регионального Минздрава, пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы. Всего анализы сдали 81 медработник и 155 пациентов из контактировавших.

В больнице закрыли отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение.

Специальная комиссия занимается эпидемиологическим расследованием, число заболевших медиков и пациентов не уточняется. По данным 74.ru, в начале июня одно из отделений онкоцентра уже закрывали на карантин по COVID-19. Инфекцию тогда выявили у пациента, выписанного из стационара.

На 22 июня в Челябинской области всего выявлено 6298 заболевших COVID-19, умер 121 человек (77 смертельных случаев от коронавируса и 44 случая смерти от основного заболевания с сопутствующим COVID-19).

В России это не первая вспышка коронавирусной инфекции в онкологических центрах. В апреле COVID-19 заболели 18 пациентов и девять медработников Белгородского областного онкологического диспансера, которые находились в хирургическом отделении. Медики отмечают, что самыми уязвимыми к COVID-19 являются люди с онкологическими заболеваниями. Именно они переносят самые тяжелые осложнения при заражении коронавирусом из-за ослабленного иммунитета после принятия токсичных для организма лекарств.