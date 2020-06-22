В России ученого Ковалева приговорили к 7 годам колонии: его обвиняли в госизмене

22.06.2020, 16:55, Новости дня

Московский областной суд приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаша Романа Ковалева по делу о госизмене. Его обвиняли в передаче секретных технологий одной из стран НАТО.

Ковалев проходил по делу о госизмене вместе со своим коллегой – 76-летним научным сотрудником ЦНИИмаша Виктором Кудрявцевым. Позже дело Кудрявцева выделили в отдельное производство, а дело Ковалева рассмотрели в особом порядке в связи с полным признанием им вины. Суд проходил в закрытом режиме из-за грифа “секретно”.

Адвокаты Кудрявцева считают, что Ковалев мог дать признательные показания и заключить сделку со следствием.

Романа Ковалева после обысков в его доме задержали 5 июня 2019 года сотрудники ФСБ. Сын ученого Кудрявцева Ярослав тогда рассказывал, что сначала Ковалев проходил свидетелем по делу Кудрявцева, осенью 2018 года следствие предлагало ученому дать показания против коллеги, но его отец отказался это делать.

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Виктора Кудрявцева, научного сотрудника ЦНИИмаша, задержали летом 2018 года, через год, в 2019 году, – Романа Ковалева. Кудрявцева обвиняли в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО. Якобы в 2011 и 2013 годах, занимаясь совместным проектом с Фон-Кармановским научным институтом в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE, он передал бельгийским коллегам информацию о российском гиперзвуковом оружии.

В чем конкретно обвиняют Ковалева – неизвестно, но, как рассказали “Интерфаксу” знакомые Ковалева, он также участвовал в проекте TRANSHYBERIAN и, кроме того, курировал от ЦНИИМаша другой проект в рамках FP7-SPACE – SACOMAR, направленный на изучение Марса, головной организацией в котором выступал Немецкий аэрокосмический центр (Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V.) в Кельне.

Кудрявцев после задержания летом 2018 года содержался в СИЗО. После того как он отказался заключить сделку со следствием и дать показания на Ковалева, его лишили свиданий с женой, которая курировала его лечение, и еще больше ужесточили режим содержания. Но в 2019 году после неоднократных обращений правозащитников и обнаружения онкологического заболевания Кудрявцеву изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Ученый Кудрявцев свою вину в предъявленных ему обвинениях не признал, а его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) – головное предприятие Государственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос”.