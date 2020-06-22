Под Калугой открыли памятник без вести пропавшим воинам

22.06.2020, 16:53, Новости дня

В День памяти и скорби в деревне Кузьминичи Калужской области состоялось торжественное открытие памятника воинам, без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны, сообщило правительство региона.

Памятник находится на территории местного мемориального комплекса и представляет собой установленную на постаменте из гранита стелу высотой 5,5 метра, увенчанную колоколом, звон которого, как считают создатели, призван символизировать печаль о пропавших без вести героях. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы. Митрополит Калужский и Боровский владыка Климент освятил памятник, передает РИА «Новости».

«Памятные даты Великой войны, как правило, сопровождаются торжественной музыкой, маршами и салютом. И только 22 июня сопровождается тишиной – спутницей скорби, памяти и уважения к павшим воинам. Страшную цену заплатила страна за эту победу. Около 27 млн человек отдали свою жизнь за нее», – обратился врио губернатора региона Владислав Шапша к участникам мероприятия.

«Трудно переоценить вклад нашей области в эту Победу: восемь из десяти призывников, ушедших на фронт с Калужской земли, не вернулись домой. Боле 156 тысяч имен наших земляков сегодня увековечены в Книге памяти. Память хранится в учебниках и книгах, и в таких мемориалах, которые мы сегодня открываем», – подчеркнул он.

Глава области поблагодарил всех, кто принял участие в создании мемориала, и, в частности, почетного гражданина Куйбышевского района Николая Викторовича Сафонова. По его инициативе и на его средства была воздвигнута стела: дядя Сафронова, младший сержант Александр Сафонов, уроженец этих мест, также числится в списках без вести пропавших.

На церемонии присутствовал член Совета Федерации, бывший глава региона Анатолий Артамонов.

«Ежегодно в нашей стране люди считают своим долгом отдать дань памяти и уважения всем тем, кто защищал нашу страну, кто защищал весь мир от фашизма. И символично, что сегодня открывается уникальный памятник без вести пропавшим, благодаря инициативе и непосредственному участию Николая Викторовича Сафонова. Это пример другим территориям, другим людям, которые имеют возможность и захотят увековечить память героев», – отметил Артамонов.

Деревня Кузьминичи расположена рядом с Варшавским шоссе. Во время войны там шли кровопролитные бои. Из этих мест на фронт ушли более 1,5 тыс. человек. В 1980-е годы здесь был воздвигнут памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны, позже появились памятник старшему лейтенанту Александру Моисеевичу Дежкову, Красная звезда памяти, армейская машина пехоты, ручной пулемет Дегтярева.

В Ростовской области губернатор Василий Голубев в День памяти и скорби возложил цветы и венки к мемориалу «Павшим воинам», информирует «ФедералПресс».

В Ростове-на-Дону на мемориале «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе состоялась церемония возложения венков и цветов, в которой, кроме Голубева, приняли участие командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, заместитель полпреда РФ в ЮФО Владимир Гурба и председатель заксобрания области Александр Ищенко. Они почтили память погибших минутой молчания, а у мемориала торжественным маршем прошла рота почетного караула и военный духовой оркестр Южного округа.

22 июня в РФ и странах СНГ объявлен Днем памяти и скорби. В этот день в 1941 году германские нацисты вторглись на территорию СССР.

Ранее было опубликовано постановление премьера РФ Михаила Мишустина о проведении ежегодной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня в 12.15 по московскому времени.