Реалистичные макеты iPhone 12 показали на качественных фото

22.06.2020, 16:53, Разное

В Сети появилась информация о новой линейке iPhone 12, на качественных фото видны реалистичные макеты смартфонов. Согласно данным техноблогера-инсайдера Сони Диксона, в разработке дизайна новинок за основу был взят iPad Pro.

Всего поклонникам «яблочных» устройств представят три модели с диагональю дисплея в 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Боковые грани выполнены плоскими, без закруглений, по аналогии с планшетом от Apple. Также, отмечают эксперты, будет в девайсах и некоторое сходство с пятым и одиннадцатым поколениями iPhone.

Официальная презентация аппаратов запланирована на осень текущего года. Судя по обнародованным реалистичным макетам, у них будет довольно угловатая форма, а также трехмодульные камеры. При этом ранее утверждалось, что в iPhone 12 генерации планировались два вида фото-видео-сенсоров. Так, в основном аппарате предполагалась установка двойного датчика, а три объектива должны были появиться только в двух модификациях смартфона.

При этом сам автор публикации отмечает, что расположение отсека для камер могут пересмотреть, и на момент выпуска, он будет отличаться от представленном на фото. Однако в целом опубликованным изображениям можно верить, так как ранее Диксон уже доказал надежность своих источников, раньше анонса разместив точную информацию об аппаратах 2017 и 2020 года. Представленные им сейчас изображения не являются рабочими телефонами, однако такие макеты используются обычно при продаже аксессуаров вроде чехлов и т.п.