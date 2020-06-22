Названо представительство Франции на параде Победы в Москве

22.06.2020, 16:53, Новости дня

Францию на параде Победы в Москве 24 июня будет представлять посол в РФ Пьер Леви, сообщили во французской дипмиссии.

«Французский посол в РФ Пьер Леви будет представлять Францию во время парада Победы», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

В Париже ранее заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон не получал приглашения от РФ на парад Победы.

При этом в МИД РФ говорили о работе над визитом Макрона.

Президент Владимир Путин отмечал, что для иностранных гостей парада Победы нужно будет обеспечить полную безопасность.