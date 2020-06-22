Адвокат назвал количество выпитого Ефремовым в день ДТП

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22.06.2020, 16:48, Новости дня

Адвокат Эльман Пашаев рассказал, сколько алкоголя выпил актер Михаил Ефремов в день, когда он устроил ДТП со смертельным исходом.

«Михаил до поездки пил с друзьями водку. Выпил более 300 граммов. Потом пошел в бар, чтобы выпить еще. Но ему там отказали в этом. Он немного поругался с сотрудниками заведения. Рассчитывал, что ему, как постоянному клиенту, сделают исключение», – рассказал адвокат изданию «Московский комсомолец».

Как ранее утверждал Пашаев, Ефремову позвонил друг с Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Приятель артиста, по словам адвоката, попросил его съездить в больницу и помочь.

Кроме того, Пашаев опроверг слухи о том, что актер после устроенного им смертельного ДТП хотел наложить на себя руки.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.



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